Motores
Félix da Costa em 10.ª no E-Prix de Berlim
O piloto português António Félix da Costa (Jaguar) terminou hoje na 10.ª posição a primeira das duas corridas do fim de semana do E-Prix de Berlim, sétima prova do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos.
Félix da Costa cortou a meta a 13,051 segundos do vencedor, o suíço Nico Muller (Porsche), que bateu o neozelandês Nick Cassidy (Citroën) por 4,798 segundos, com o britânico Oliver Rowland (Nissan) em terceiro, a 5,252 segundos.
António Félix da Costa, que vinha de duas vitórias consecutivas, largou da nona posição mas viu a sua corrida afetada por problemas no seu Jaguar.
Nas últimas voltas, o piloto português queixou-se mesmo de “falta de potência” no monolugar. A equipa solicitou ao piloto luso que arrefecesse o motor, dando indicações de que o problema poderia estar no sobreaquecimento do Jaguar.
Ainda assim, o piloto natural de Cascais conseguiu somar ainda um ponto, que não impediu que perdesse uma posição e baixasse à sexta posição do campeonato, com 65 pontos.
O suíço Edoardo Mortara (Mahindra) lidera, com 87 pontos.
Domingo disputa-se a segunda corrida deste fim de semana.
António Félix da Costa, que vinha de duas vitórias consecutivas, largou da nona posição mas viu a sua corrida afetada por problemas no seu Jaguar.
Nas últimas voltas, o piloto português queixou-se mesmo de “falta de potência” no monolugar. A equipa solicitou ao piloto luso que arrefecesse o motor, dando indicações de que o problema poderia estar no sobreaquecimento do Jaguar.
Ainda assim, o piloto natural de Cascais conseguiu somar ainda um ponto, que não impediu que perdesse uma posição e baixasse à sexta posição do campeonato, com 65 pontos.
O suíço Edoardo Mortara (Mahindra) lidera, com 87 pontos.
Domingo disputa-se a segunda corrida deste fim de semana.