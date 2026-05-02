Félix da Costa em 10.ª no E-Prix de Berlim

Félix da Costa cortou a meta a 13,051 segundos do vencedor, o suíço Nico Muller (Porsche), que bateu o neozelandês Nick Cassidy (Citroën) por 4,798 segundos, com o britânico Oliver Rowland (Nissan) em terceiro, a 5,252 segundos.



António Félix da Costa, que vinha de duas vitórias consecutivas, largou da nona posição mas viu a sua corrida afetada por problemas no seu Jaguar.



Nas últimas voltas, o piloto português queixou-se mesmo de “falta de potência” no monolugar. A equipa solicitou ao piloto luso que arrefecesse o motor, dando indicações de que o problema poderia estar no sobreaquecimento do Jaguar.



Ainda assim, o piloto natural de Cascais conseguiu somar ainda um ponto, que não impediu que perdesse uma posição e baixasse à sexta posição do campeonato, com 65 pontos.



O suíço Edoardo Mortara (Mahindra) lidera, com 87 pontos.



Domingo disputa-se a segunda corrida deste fim de semana.