Félix da Costa foi 14.º na penúltima prova da temporada de Fórmula E

O piloto natural de Cascais, que largou da 17.º posição, terminou a corrida londrina a 16,425 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar), que bateu o neerlandês Nyck de Vries (Mahindra) por 1,578 segundos, com o alemão Pascal Wherlein (Porsche) em terceiro, depois de conseguir a volta mais rápida da corrida.



Félix da Costa, que admitiu um “mau ambiente no seio da equipa” após um incidente com Wherlein na ronda anterior, acabou por não pontuar.



Mas o terceiro lugar do alemão permitiu à Porsche ficar mais perto de conquistar os títulos de construtores e de equipas.



Nos construtores, a marca alemã tem 37 pontos de vantagem para a Nissan e 29 no campeonato das equipas.



No domingo disputa-se a última ronda da 11.ª edição do Mundial de Fórmula E, que Félix da Costa conquistou em 2019/20.