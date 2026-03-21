Motores
Félix da Costa primeiro em Madrid
O piloto português António Félix da Costa (Jaguar) venceu o E-Prix de Madrid, sexta ronda da temporada do Mundial de Fórmula E, competição para carros elétricos.
O piloto luso, que largou da terceira posição, terminou a prova com o tempo de 38.26,706 minutos, deixando na segunda posição o neozelandês Mitch Evans, seu companheiro de equipa na Jaguar, enquanto o alemão Pascal Wherlein (Porsche) foi terceiro, a 0,799.
Esta foi a segunda vitória consecutiva do piloto português, que já havia vencido a segunda corrida disputada na Arábia Saudita, em fevereiro.
“Vencer na Fórmula E é sempre especial, vencer a segunda vez consecutiva este ano ainda mais especial é, e principalmente com tantos amigos, família e fãs a apoiar, torna-se um dia dos mais felizes da minha carreira”, disse o piloto natural de Cascais.
Félix da Costa considerou que “a corrida foi brilhante”.
“Mostrámos, uma vez mais, um grande andamento e também efetuámos uma estratégia perfeita na paragem da box, que me permitiu saltar para a frente. A partir daí, foi atacar até ao final. Foi difícil, mas é a vitória da resiliência e dedico-a à minha equipa Jaguar TCS Racing e a todos os que vieram de Portugal para me apoiar", disse.
Com este resultado, o piloto luso subiu ao quarto lugar do campeonato, com 64 pontos, a 19 pontos do líder, Pascal Wherlein.
A próxima prova será uma ronda dupla, em Berlim, a 2 e 3 de maio.
Esta foi a segunda vitória consecutiva do piloto português, que já havia vencido a segunda corrida disputada na Arábia Saudita, em fevereiro.
“Vencer na Fórmula E é sempre especial, vencer a segunda vez consecutiva este ano ainda mais especial é, e principalmente com tantos amigos, família e fãs a apoiar, torna-se um dia dos mais felizes da minha carreira”, disse o piloto natural de Cascais.
Félix da Costa considerou que “a corrida foi brilhante”.
“Mostrámos, uma vez mais, um grande andamento e também efetuámos uma estratégia perfeita na paragem da box, que me permitiu saltar para a frente. A partir daí, foi atacar até ao final. Foi difícil, mas é a vitória da resiliência e dedico-a à minha equipa Jaguar TCS Racing e a todos os que vieram de Portugal para me apoiar", disse.
Com este resultado, o piloto luso subiu ao quarto lugar do campeonato, com 64 pontos, a 19 pontos do líder, Pascal Wherlein.
A próxima prova será uma ronda dupla, em Berlim, a 2 e 3 de maio.
(Com Lusa)