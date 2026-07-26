Félix da Costa sem pontos em Tóquio e a Porsche assegurou título de construtores

Numa prova em que a Porsche conquistou o Mundial de construtores, De Vries, que arrancou da quinta posição, aproveitou a progressiva secagem da pista e uma utilização eficaz do ‘Attack Mode’ para chegar ao comando na parte final da prova, terminando com 0,683 segundos de vantagem para o neozelandês Nick Cassidy (Citroën) e 0,958 para o britânico Jake Dennis (Andretti).



Félix da Costa, que na véspera tinha somado apenas dois pontos depois de um incidente com Pascal Wehrlein (Porsche), que chegou a liderar a corrida nas primeiras voltas, terminou no 16.º lugar, a 8,535.



A chuva intensa que caiu antes da partida obrigou à realização de uma volta atrás do ‘safety car’, antes de a corrida arrancar com Edoardo Mortara (Mahindra) na ‘pole position’.



Félix da Costa, Oliver Rowland (Nissan), Wehrlein e Nico Müller (Porsche) foram dos primeiros a ativar o ‘Attack Mode’, logo na terceira volta, quando o asfalto permanecia molhado.



A opção permitiu ao português atacar Mortara e assumir a liderança na curva nove da quarta volta, aproveitando as dificuldades do piloto da Mahindra.



O piloto da Jaguar impôs então um ritmo elevado e chegou a construir cerca de quatro segundos de vantagem sobre Mortara, que tinha Dan Ticktum (Cupra Kiro) a outros três segundos.



Félix da Costa manteve-se na frente mesmo depois de um período de ‘Full Course Yellow’, provocado pelo acidente do espanhol Pepe Martí (Cupra Kiro), mas a evolução das condições da pista começou progressivamente a alterar a relação de forças.



Taylor Barnard (DS Penske), que dispunha de uma vantagem de cerca de três pontos percentuais de energia sobre os pilotos da frente, ultrapassou Mortara e aproximou-se rapidamente do português.



Na curva 17, Barnard consumou a ultrapassagem sobre Félix da Costa, com uma manobra por dentro depois de preparar a saída da curva anterior, relegando o piloto da Jaguar para segundo.



À medida que o piso secava, os monolugares com uma afinação mais adaptada às novas condições começaram a ganhar vantagem e Rowland, campeão mundial em título, ultrapassou Félix da Costa na curva 10, na 24.ª volta, para assumir o segundo lugar.



O piloto luso continuou a perder terreno na fase seguinte e acabaria por ficar fora dos 10 primeiros e, consequentemente, dos pontos.



A decisão da corrida surgiu nas últimas voltas. De Vries ativou o seu ‘Attack Mode’ na 28.ª volta e iniciou uma recuperação que o levou até Rowland, ultrapassando o britânico ainda nessa passagem para assumir o comando.



Cassidy e Jean-Éric Vergne (Citroën) fizeram o mesmo na volta seguinte, enquanto Rowland adiou a sua segunda ativação, opção que lhe custaria vários lugares.



A duas voltas do final, um incidente entre Mortara e Joel Eriksson bloqueou parte do circuito e obrigou à exibição da bandeira vermelha, interrompendo também a recuperação de Dennis, que ainda dispunha de ‘Attack Mode’ e de vantagem energética sobre os pilotos que seguiam à sua frente.



A corrida foi retomada para uma última volta, com partida lançada, mas De Vries não permitiu que Cassidy se aproximasse o suficiente para discutir o triunfo, garantindo a segunda vitória da temporada, igualmente a segunda da Mahindra em 2025/26.



A equipa indiana não conseguia duas vitórias numa mesma temporada desde 2017/18.



Cassidy protagonizou outra das grandes recuperações da prova, ao partir do 13.º lugar para terminar em segundo, enquanto Dennis recuperou 14 posições, de 17.º para terceiro.



O resultado provocou uma reviravolta na luta pelo título, beneficiando Dennis dos resultados negativos dos principais adversários, uma vez que Wehrlein não pontuou pelo segundo dia consecutivo e Mitch Evans (Jaguar) abandonou.



Dennis assumiu, assim, a liderança do Mundial, com 146 pontos, mais dois do que Evans, que é segundo, e cinco do que Wherlein, que é terceiro.



Félix da Costa caiu uma posição, baixando ao sexto posto, com 116 pontos.



Apesar do abandono de Evans e da corrida sem pontos de Félix da Costa, a Jaguar manteve a liderança do campeonato de equipas, enquanto a Porsche garantiu matematicamente o título mundial de construtores.



O Mundial termina em Londres, com uma jornada dupla, em 15 e 16 de agosto, correspondente às 16.ª e 17.ª rondas e que marcam o final da era dos monolugares GEN3.

