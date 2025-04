Félix da Costa sobe a segundo no Mundial de Fórmula E

Félix da Costa, que partiu da terceira posição, cortou a meta a 6,084 segundos do vencedor, o alemão Pascal Wehrlein (Porsche), seu companheiro de equipa, com o brasileiro Lucas Di Grassi (ABT Yamaha) em segundo, a 5,619.



Félix da Costa rodou sempre entre os três primeiros, gerindo a energia disponível de forma a poder atacar na parte final.



Contudo, a entrada do safety car perto do final acabou por frustrar a tática do piloto de Cascais, de 33 anos.



"É estranho subir ao pódio, mas sentir alguma deceção, hoje é esse o meu sentimento. Fizemos tudo bem, tanto na qualificação, como na corrida, onde tivemos uma estratégia perfeita, mas, infelizmente, a vitória fugiu-me sem que nada pudesse fazer, com aquele safety car na parte final”, disse o piloto português.



Com este resultado, Félix da Costa subiu ao segundo lugar do campeonato, com 54 pontos, a 14 do líder, o britânico Oliver Rowland (Nissan).



“Enfim, as corridas são mesmo assim, no fundo o positivo é ter conquistado o meu terceiro pódio em cinco corridas disputadas e ter-me aproximado da liderança do campeonato. Estamos fortes, a nossa performance mostrou isso, portanto vamos continuar a trabalhar para nos mantermos na frente do campeonato", concluiu o piloto português.



A próxima ronda é a jornada dupla do Mónaco, em 3 e 4 de maio.