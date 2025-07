Fernando Barreiros vence Baja Aragón na Categoria Stock

“Estou muito satisfeito com esta nossa vitória. Foi uma corrida muito exigente com é tradicional em Aragón. Tivemos um furo, mas felizmente foi o único percalço nesta jornada. Quero dar os meus parabéns ao meu navegador que esteve irrepreensível e a ele posso agradecer os dois triunfos que nos colocam na liderança da Taça do Mundo. Quero também agradecer à nossa equipa de assistência que nos entregou uma Isuzu D Max impecável para esta dura corrida e que trabalhou de forma incansável para que tudo corresse na perfeição. É mais um triunfo que ofereço aos nossos patrocinadores que nos permitem estar a disputar esta Taça do Mundo”, afirmou Fernando Barreiros atual Campeão Europeu de Bajas na categoria stock.



A próxima etapa da Taça do Mundo de Bajas disputa-se em Portugal. A bp Ultimate Baja Portalegre 500 terá lugar de 23 a 25 de outubro.