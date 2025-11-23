Motores
Fernando Barreiros vice-campeão mundial de Bajas de todo-o-terreno
O piloto português Fernando Barreiros (Nissan Patrol), navegado por José Sá Pires, garantiu hoje o segundo lugar da Taça do Mundo FIA de Bajas de todo-o-terreno, ao ser segundo classificado na categoria Stock na Dubai International Baja.
“Infelizmente o resultado não nos foi favorável para a conquista do título. Sabíamos que as probabilidades de sermos campeões eram reduzidas, porque isso só aconteceria se o nosso direto adversário desistisse, o que não aconteceu. Ele jogava em casa, mas nós lutámos até ao fim, numa corrida em que de facto não estávamos muito à vontade”, explicou Fernando Barreiros, citado pela sua assessoria de imprensa.
O último setor seletivo, em Al-Faqa’a, com 195,24 quilómetros cronometrados, foi disputado nas dunas no deserto de Al-Qudra.
“Estamos de parabéns por todo o esforço e por termos lutado até ao fim. É esta a nossa forma de estar nas competições e agora vamos pensar o que iremos fazer no próximo ano”, referiu Fernando Barreiros.
O piloto luso ascendeu ainda ao quarto lugar absoluto entre os pilotos Master.
José Sá Pires, que na anterior jornada do Qatar se tinha estreado em navegação no deserto, salientou que esta “foi uma experiência incrível”.
“Navegar nas dunas e em pleno deserto é impressionante. Temos de valorizar tudo o que de positivo conseguimos. Queríamos o título, não conseguimos, mas somos vice-campeões. É fantástico. Dou os parabéns ao nosso adversário, mas sinto que também nós estamos de parabéns”, frisou.
Em 2024, Fernando Barreiros tinha-se sagrado campeão europeu de bajas, vencido a Taça Ibérica (pelo terceiro ano consecutivo) e triunfado no Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, conquistas todas elas alcançadas na Categoria Stock.
