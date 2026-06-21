Filho de Tiago Monteiro é o primeiro luso a liderar Campeonato espanhol de F4

O jovem piloto, de 16 anos, partiu da oitava posição da grelha, depois do resultado obtido na segunda sessão de qualificação, mas protagonizou uma recuperação de seis lugares, assinando ainda a volta mais rápida da corrida.



Segundo a equipa do piloto, a vitória apenas lhe escapou devido a dois períodos de ‘safety car’, que condicionaram a fase final da prova.



Com este resultado, Noah Monteiro passou a liderar isolado o Campeonato Espanhol de Fórmula 4, tornando-se no primeiro português a assumir o comando de um campeonato internacional de Fórmula 4, uma das categorias de acesso à Fórmula 1.



“Este foi um fim de semana difícil, principalmente nas sessões de qualificação, onde não conseguimos nunca extrair o melhor do carro e da pista. Ficámos sempre em posição desfavorável, mas focados na luta pelos resultados, não baixámos nunca os braços e conseguimos o nosso objetivo nas três corridas”, afirmou Noah Monteiro, citado em comunicado de imprensa da equipa.



O piloto português sublinhou que o objetivo passava por sair de Aragão na liderança do campeonato, depois de considerar que tal poderia ter acontecido já na ronda anterior, em Portimão.



“Queríamos marcar pontos e sair de Aragão como deveríamos ter saído de Portimão, com a liderança do campeonato, e foi isso que conseguimos. Não foi um fim de semana fácil, mas volto a casa com o sentido de dever cumprido e feliz por chegar à pausa do campeonato na liderança”, acrescentou o portuense.



Noah Monteiro referiu ainda que a paragem competitiva será aproveitada para se concentrar nos exames escolares, descansar e preparar o regresso às pistas.



O Campeonato Espanhol de Fórmula 4 entra agora em pausa durante o mês de julho, regressando no fim de semana de 21 a 23 de agosto, no Circuito de Jarama, em Madrid.



Filho de Tiago Monteiro, último piloto português a competir na Fórmula 1, e da modelo e apresentadora Diana Pereira, Noah Monteiro compete desde os sete anos e soma já vários títulos nacionais e internacionais, mais de 25 vitórias e quase 50 pódios numa centena de corridas.