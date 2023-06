Filipe Albuquerque desiste em Watkins Glen por problemas de travões

O piloto natural de Coimbra, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor e com o suíço Louis Deletraz, viu o carro da sua equipa afetado por problemas de travões, já depois de ter perdido uma roda quando era segundo classificado e lutava pela primeira posição.



“É incrível, as coisas não saíram nada bem. Começámos com um sensor do travão. Depois, quando eu estava em segundo e a apanhar o primeiro, saltou uma roda [traseira]. Quando pensámos que íamos terminar em quarto ou quinto, tivemos um problema de travões, que nos fez desistir”, explicou o piloto português.



Filipe Albuquerque explicou que esta foi “a primeira vez” que tiveram problemas mecânicos que levaram à desistência, “mas, mais uma vez, mostrando um excelente andamento”.



“É frustrante. Não sei se é azar, se o que é, mas que as coisas não estão a funcionar para o nosso lado, não estão. Estaremos de volta na próxima corrida mais fortes e mais determinados. Os infortúnios não nos vão vencer, isso é certo”, concluiu Filipe Albuquerque, que baixou ao quarto lugar do campeonato.



A vitória coube ao britânico Nick Tandy e ao francês Mathieu Jaminet (Porsche).



O outro português em prova, João Barbosa (Ligier), foi 19.º, sétimo entre os LMP3.



A próxima prova será em 09 e 10 de julho, no Canadá.