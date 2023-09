Filipe Albuquerque foi quinto e desceu para segundo no campeonato americano

O piloto de Coimbra, que faz dupla com o norte-americano Ricky Taylor, terminou na quinta posição, a 1.00,008 minutos do vencedor, Nick Tandi (Porsche), após 2:40 horas de prova.



“Foi um dia difícil. Quando as coisas começam mal, dificilmente endireitam. Começámos em quinto, muito atrás na grelha. O problema foi um carro que fez um pião à nossa frente e ficámos encravados atrás dele e caímos para último. Ainda ultrapassei três carros, mas dei alguns toques e danifiquei um pouco o carro”, explicou Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria de imprensa.



Com este resultado, a equipa de Wayne Taylor desceu ao segundo lugar do campeonato.



“Estamos em segundo, a três pontos, o que não é nada. Vai ser interessante a última corrida do ano”, frisou Albuquerque.



Em LMP3, a terceira categoria mais importante, o português Guilherme de Oliveira (Ligier) foi quarto, 18.º da geral. Na mesma categoria, João Barbosa (Ligier) foi sexto, 21.º da geral.



A última prova do campeonato serão as 10 horas de Petit Le Mans, em 13 e 14 de outubro.