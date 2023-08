Filipe Albuquerque na liderança do campeonato norte-americano de Resistência

Albuquerque, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, cortou a meta a 30,500 segundos dos vencedores, o brasileiro Felipe Nasr e o australiano Matt Campbell (Porsche), com o britânico Tom Blonqvist e o norte-americano Colin Braun (Acura) a terminarem em segundo, a 12 segundos.



“Tínhamos carro para vencer. Aliás, fiz a volta mais rápida da corrida e, logo aí, se percebe o quão competitivos estávamos. Mas tivemos alguns problemas que nos levaram a ser mais cautelosos nomeadamente com pneus frios e, mais tarde, com a suspensão”, explicou o piloto de Coimbra.



Filipe Albuquerque realçou que a equipa não cometeu “qualquer erro”.



“Levámos o carro até ao final sem problemas de maior e, a partir do momento em que percebemos que os nossos mais diretos rivais estavam atrás de nós, decidimos agarrar o terceiro lugar”, disse.



Com este resultado, Albuquerque saltou para a liderança do campeonato, quando faltam duas provas para o final.



“É um conforto e uma motivação estar nesta posição, mas sabemos que neste campeonato todas as corridas são imprevisíveis. Por isso, temos de continuar a trabalhar e a garantir que vemos os nossos rivais pelos espelhos retrovisores”, frisou, concluindo que “vencer o campeonato é o principal objetivo”.



A próxima jornada do IMSA acontece de 15 a 17 de setembro, em Indianápolis.