Filipe Albuquerque termina campeonato norte-americano em sexto lugar
O piloto português Filipe Albuquerque (Cadillac) terminou o campeonato norte-americano de Resistência (IMSA) na sexta posição, após ter garantido idêntico resultado na última prova da temporada, as 10 Horas de Petit Le Mans, em Atlanta.
A última corrida do ano revelou-se complicada para Albuquerque, que faz equipa com Ricky Taylor e Will Stevens aos comandos do Cadillac da Wayne Taylor Racing.
“Esta corrida foi o espelho do nosso ano. Com altos e baixos. Foi uma prova dura, em que a falta de andamento condicionou todo o fim de semana. À semelhança de outras corridas não percebemos o que realmente falta e isso dificulta tomadas de decisão”, explicou Filipe Albuquerque.
O piloto natural de Coimbra sente-se, agora, “um pouco aliviado”.
“Precisamos de trabalhar no carro para encontrarmos o caminho para uma melhor performance. Vai ser um inverno de busca e trabalho. Apesar da montanha-russa, conseguimos o sexto lugar, que foi um mal menor. Mas na realidade não nos satisfaz porque o que queremos é ganhar”, concluiu Filipe Albuquerque.
