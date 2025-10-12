Filipe Albuquerque termina campeonato norte-americano em sexto lugar

A última corrida do ano revelou-se complicada para Albuquerque, que faz equipa com Ricky Taylor e Will Stevens aos comandos do Cadillac da Wayne Taylor Racing.



“Esta corrida foi o espelho do nosso ano. Com altos e baixos. Foi uma prova dura, em que a falta de andamento condicionou todo o fim de semana. À semelhança de outras corridas não percebemos o que realmente falta e isso dificulta tomadas de decisão”, explicou Filipe Albuquerque.



O piloto natural de Coimbra sente-se, agora, “um pouco aliviado”.



“Precisamos de trabalhar no carro para encontrarmos o caminho para uma melhor performance. Vai ser um inverno de busca e trabalho. Apesar da montanha-russa, conseguimos o sexto lugar, que foi um mal menor. Mas na realidade não nos satisfaz porque o que queremos é ganhar”, concluiu Filipe Albuquerque.

