Filipe Albuquerque termina Petit Le Mans a menos de um segundo do pódio

O piloto de Coimbra, que partilhou o Cadillac V-Series.R da Wayne Taylor Racing com o norte-americano Ricky Taylor e o britânico Will Stevens, completou 368 voltas, ficando a 9,266 segundos dos vencedores, o belga Laurens Vanthoor, o francês Kevin Estre e o australiano Matt Campbell (Porsche 963).



O BMW de Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde e Robin Frijns terminou em segundo, a 1,205 segundos, enquanto o outro Cadillac da Wayne Taylor Racing, conduzido por Jordan Taylor, Louis Delétraz e Colton Herta, completou o pódio, a 8,630 segundos.



A corrida no circuito de Road Atlanta foi marcada pela chuva, por 16 períodos de neutralização e por uma interrupção de 27 minutos devido à ocorrência de relâmpagos nas proximidades.



“Esta corrida é simplesmente uma loucura, adoro as horas finais e a quantidade de acidentes mostra bem o quão no limite vamos e quanto arriscamos. Se calhar hoje foi mais do que o normal”, afirmou Albuquerque, em comunicado.



O português lamentou ter ficado tão perto dos três primeiros, mas valorizou o resultado numa temporada que classificou como complicada.



“Claro que gostava de ter terminado no pódio para fechar em alta uma época complicada, mas o quarto lugar dá-nos alguma satisfação”, acrescentou.



Albuquerque e Ricky Taylor terminaram o campeonato na 11.ª posição da classificação de pilotos da categoria principal, GTP, com 2.448 pontos. O britânico Jack Aitken (Cadillac) conquistou o título, com 3.020, à frente do alemão Laurin Heinrich (Porsche), com 2.859.



A Cadillac assegurou também o campeonato de construtores, enquanto a Cadillac Whelen conquistou o de equipas.



“Estou contente com o fim de época. Melhorámos o andamento e o nosso Cadillac está a caminho para o ponto certo. Tenho de estar satisfeito também com o facto de a Cadillac ter ganho o título de construtores e de pilotos”, salientou Albuquerque.



Na mesma corrida, o português Manuel Espírito Santo terminou em quinto na categoria LMP2 e em 11.º da classificação absoluta, partilhando o Oreca da Pratt Miller Motorsports com Pietro Fittipaldi e Chris Cumming.



Esta corrida marca o final da temporada para Albuquerque que, contudo, prevê regressar ao trabalho já dentro de três semanas, para iniciar a preparação de 2027.



“Daqui a três semanas já começamos a preparar a próxima época, não paramos. E em menos de nada temos uma nova época pela frente. Adoro o que faço”, concluiu.



