Filipe Albuquerque vence e lidera European Le Mans Series

O piloto de Coimbra saiu da "pole position", mas chegou a estar na 12.ª posição, recuperando até ao segundo lugar a duas voltas do final, consumando a ultrapassagem final na derradeira volta.



"Depois de termos errado na estratégia e de vermos a 'pole position' traduzida num 12º lugar, achámos que não seria possível. Foi um balde de água fria. Mas não deitámos a toalha ao chão e focámo-nos em conseguir o melhor resultado possível, a pensar nas contas do campeonato", disse o piloto luso, citado pela sua assessoria de imprensa.



Albuquerque confessou mesmo que, dado o desenrolar da corrida, nunca pensou "chegar à vitória".



"Quando cheguei à traseira do (francês Jean-Eric) Vergne, que liderava a prova, nem queria acreditar. Pressionei o mais que pude para fazê-lo cometer erros. Ele manteve-se forte mas, numa dobragem, arrisquei e consegui uma ultrapassagem espetacular", contou, admitindo que "foi um alívio daqueles".



Com este resultado, o piloto português consegue a segunda vitória consecutiva, depois da conquistada em Spa-Francorchamps (Bélgica), no início de agosto, chegando aos 68 pontos.



Com duas provas por disputar (Monza e Portimão), os segundos classificados estão a 29 de distância.



A próxima corrida serão as 4 Horas de Monza, em Itália, em 10 de outubro.