Fogos adiam Caramulo Sprint 2025 para outubro

Foi entendimento unânime das diversas entidades e organismos que neste momento não é possível garantir a reunião de todos os meios de segurança e prevenção necessários para a realização do evento nos próximos dias 23 e 24 de agosto.





Perante estes factos, a organização do Caramulo Sprint 2025 adiou a prova para o próximo mês de outubro, ainda com data a confirmar.





A organização refere ainda que tem consciência dos diversos constrangimentosque possam advir deste adiamento, mas "de forma alguma podemos colocar em risco a segurança das pessoas e da nossa floresta, que tão fustigada tem sido neste verão", sublinham.