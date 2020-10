Fórmula 1 em Portugal: Os vencedores

F1/Portugal: Os vencedores



2020: Lewis Hamilton (Ing), Mercedes



1996: Jacques Villeneuve (Can), Williams-Renault



1995: David Coulthard (Esc), Williams-Renault



1994: Damon Hill (Ing), Williams-Renault



1993: Michael Schumacher (Ale), Benetton-Ford



1992: Nigel Mansell (Ing), Williams-Renault



1991: Riccardo Patrese (Ita), Williams-Renault



1990: Nigel Mansell (Ing), Ferrari



1989: Gerhard Berger (Aut), Ferrari



1988: Alain Prost (Fra), McLaren-Honda



1987: Alain Prost (Fra), McLaren-Porsche



1986: Nigel Mansell (Ing), Williams-Honda



1985: Ayrton Senna (Bra), Lotus-Renault



1984: Alain Prost (Fra), McLaren-Porsche



(..)



1960: Jack Braham (Aus), Cooper-Climax



1959: Stirling Moss (Ing), Cooper-Climax



1958: Stirling Moss (Ing), Vanwall



- 'Ranking' por piloto:



1. Alain Prost (Fra) 3 vitórias



Nigel Mansell (Ing) 3



3. Stirling Moss (Ing) 2



4. Jack Braham (Aus) 1



Ayrton Senna (Bra) 1



Gerhard Berger (Aut) 1



Riccardo Patrese (Ita) 1



Michael Schumacher (Ale) 1



Damon Hill (Ing) 1



David Coulthard (Esc) 1



Jacques Villeneuve (Can) 1



Lewis Hamilton (Ing) 1



NOTA: As corridas de 1958 e 1960 foram disputadas no circuito da Boavista, no Porto, a de 1959 em Monsanto, em Lisboa, e entre 1984 e 1996 no circuito do Estoril, em Cascais.