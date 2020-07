Fórmula 1. GP de Portugal em Portimão a 25 de outubro

O Mundial de Fórmula 1 seguiu por outras paragens. A necessidade nos tempos atuais de garantir contratos anuais na ordem dos 30 milhões de euros tiram a chance ao nosso país de lutar por um lugar no calendário. Mas a Covid19 abriu uma janela de oportunidade, com a anulação de um conjunto grande de corridas e a necessidade de alternativas válidas, nomeadamente na Europa. Portimão é uma das melhores pistas da atualidade, complexo moderno e com todas as infraestruturas e condições para receber a F1. A pista terá de ser reasfaltada para garantir que passa de óptima a perfeita, há algum investimento logístico e operacional a fazer mas não há pelas condicionantes deste ano, lugar a qualquer pagamento de "fee".







Por outro lado, esta é uma operação estratégica por parte dos responsáveis do Autódromo de Portimão, para colocar a pista portuguesa na rota regular dos testes de Fórmula 1. Tendo de pagar para ter a corrida, o nosso país está "fora de jogo", mas os engenheiros e as escuderias passam a ter dados de telemetria dos carros em condições de treino, qualificação e corrida pelo que a partir deste momento têm dados comparativos de evolução que à frente vierem a fazer nos seus carros.







Que tal Portimão se colocar na Pole Position para receber os testes de pré-temporada?







Por falar em equipas, recorda-se que o impacto financeiro num fim-de-semana de GP, possa ascender a muitos milhões de euros (mesmo que agora um pouco menos pela limitação do número habitual de presenças em cada GP por parte das escuderias, o certo é que há perto de duas mil pessoas no dito "circo" da Fórmula 1). A isto se juntará o valor de milhões de euros da promoção ao país e ao Algarve em particular nas transmissões televisivas, num momento em que o país lança a sua estratégia de retoma turística pós-covid.







A Liberty deixou entender que, a partir dos GPs de Setembro, seja já possível ter a presença de público nas bancadas. Esse enquadramento terá de ser validado pelos governos locais e pelas autoridades de saúde, mas há confiança dos organizadores portugueses para que tal seja possível em Portimão, pelo menos numa percentagem da lotação habitual da pista.







NURBURGRING E IMOLA ALÉM DE PORTIMÃO







A Liberty, gestora dos direitos da F1, anuncia agora mais 3 datas no calendário de 2020. Além do regresso da Fórmula 1 a Portugal, também Imola e Nurburgring são somadas excepcionalmente ao mundial. No caso de Imola, é um regresso 14 anos depois. A última corrida foi em 2006, ano em que o GP San Marino recebeu pela última vez a competição, com vitória de Michael Schumacher com a Ferrari. Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya estiveram no pódio.







Esta é uma ocasião tremenda para a Itália, que na verdade recebe pela primeira vez na história de 70 anos de F1, 3 GP's numa mesma época. Monza será palco do GP de Itália, Mugello estreia-se no campeonato para coincidir com a 1000 ª corrida da Ferrari na Fórmula 1 (Mugello é a pista privada da scuderia italiana). E com Imola, serão 3 corridas em território transalpino. Quanto a Nurburgring, surge nas contas à última hora, pois era Hockenheim o circuito destinado a receber o mundial na lista de reserva de Grandes Prémios.







Aparentemente o facto da Liberty querer presença de público, levou ao recuo dos responsáveis da pista que não se quiseram comprometer sem apoio do governo do seu estado federal da Bade-Vurtemberga. Enquanto isso, Nurburgring surgiu como alternativa, no estado da Renânia-Palatinado, aceitando avançar com a corrida. Nurburgring foi palco de um GP pela última vez em 2013, ano em que Sebastian Vettel venceu com a Red Bull, na frente dos Lotus de Kimi Raikkonen e Romain Grosjean.







A F1 tem trabalhado em corridas alternativas depois da série de GP's do calendário original, entretanto anulados devido à pandemia. A Europa tem vindo a emergir das condições de bloqueio e as distâncias de viagem mais curtas facilitam logisticamente que a maioria das corridas se concentre no velho continente. Até agora a temporada compreendeu duas corridas na Áustria (Red Bull Ring), uma na Hungria (Hungaroring) e seguem-se agora duas corridas em Inglaterra (Silverstone). Depois será a vez de Espanha (Montmelo), Bélgica (Spa), Itália (Monza e Mugello) e Rússia (Sochi). As datas das 3 corridas seguintes e que agora são lançadas, serão 11 de Outubro para Nurburgring, 25 de Outubro em Lisboa e depois Imola a 1 de Novembro.







Especulado nos últimos dias que a corrida de Imola (na semana seguinte a Portimão), possa por questões de logística apertada, ser palco da primeira experiência de programa de um GP apenas com 2 dias, prescindindo da 6.ª feira em pista. Uma solução que as equipas estariam a estudar para estender no futuro o calendário para 25 provas. O mundial poderá ainda ter a seguir, por anunciar até ver, a realização do GP do Vietnam (Hanoi) em estreia, uma dupla jornada no Bahrain (Sakhir) e Abu Dhabi (Yas Marina).