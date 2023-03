Francesco Bagnaia vence em Portimão e lidera Mundial

Na primeira prova do Mundial de Velocidade desta temporada, Bagnaia cumpriu as 25 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 41.25,401 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,687 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,726 segundos.O espanhol Marc Márquez, que partia da ‘pole position’, demorou a reagir ao semáforo e viu-se ‘engolido’ pelos pilotos que o seguiam na grelha.Um deles foi o português Miguel Oliveira que, largando do quarto lugar, chegou à primeira curva na liderança do pelotão, depois de ultrapassar Márquez, Bagnaia e o espanhol Jorge Martin (Ducati), que tinha assumido a liderança nos primeiros metros da corrida.Márquez pareceu ter um início de corrida algo nervoso, pois envolveu-se em toques com vários pilotos.Miguel Oliveira liderou durante a primeira volta mas foi ultrapassado por Bagnaia no início da segunda, descendo ao segundo lugar.“Sentia que ainda tinha margem para melhorar pois os pneus ainda estavam frios”, explicou o português, no final.Contudo, no início da terceira volta, Márquez falhou a travagem para a terceira curva, ainda acertou na Ducati de Jorge Martin antes de embater em cheio na perna direita de Miguel Oliveira, que ficou no chão e teve de ser assistido ainda no asfalto.Jorge Martin, que conseguiu evitar a queda, ficou com a corrida afetada: desceu até oitavo mas acabou por cair quando já era 11.º e tentava recuperar terreno.Sem Oliveira no encalço, Bagnaia teve uma corrida mais descansada, tendo só a ameaça do espanhol Maverick Viñales (Aprilia) que, contudo, nunca esteve em posição de ameaçar o primeiro lugar do campeão em título.O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) acabaria por chegar aos lugares do pódio, mas já a quase três segundos do vencedor.Pelo caminho ficou, também, o companheiro de equipa de Miguel Oliveira, o espanhol Raul Fernandez (Aprilia), por queda, assim como o italiano Luca Marini (Ducati).Já o também transalpino Fábio Di Giannantonio (Ducati) desistiu por problemas mecânicos.O francês Johann Zarco (Ducati) foi o quarto classificado, já a mais de oito segundos do vencedor, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) em quinto, na frente das KTM do sul-africano Brad Binder e do australiano Jack Miller, respetivamente.O antigo campeão, o francês Fábio Quartararo (Yamaha) foi o oitavo.Com estes resultados, Francesco Bagnaia, que já tinha vencido a corrida sprint de sábado, lidera o campeonato com 37 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, Maverick Viñales. Bezzechi é terceiro, com 16.Já o português Miguel Oliveira, que no sábado foi sétimo na sprint, é 16.º classificado, com três pontos.A segunda ronda do campeonato é o Grande Prémio da Argentina, em 2 de abril.