Fulin e Szabo vencem corridas em Vila Real do Europeu de carros de turismo

Lusa 25 Jun, 2017, 14:15 | Motores

Com os pontos conquistados, Petr Fulin assumiu a liderança do ETCC, destronando o suíço Christjohannes Schreiber (Honda Civic TCR), que teve um fim de semana para esquecer e não terminou nenhuma das duas corridas de Vila Real.



O checo venceu a primeira corrida do dia, batendo a concorrência nas 11 voltas ao circuito citadino, impondo-se ao húngaro Norbert Nagy (Seat Leon Cup) que partiu da 'pole position'.



A vitória deixou o piloto checo como virtual líder do ETCC, com 65 pontos (10 + 10 pelas vitórias e dois pontos pelo segundo lugar na grelha).



José Rodrigues (Honda Civic TCR) foi terceiro na primeira corrida, mas o piloto português não está a fazer todo o ETCC, ao contrário de Fábio Mota (Seat Leon Cup), relegado para a 10.ª posição na grelha, porque falhou a pesagem do Seat no final da qualificação, mas conseguiu recuperar quatro posições, terminando no sexto lugar.



A segunda corrida do dia foi atribulada e durou apenas 6 voltas. Norbert Nagy bateu logo na primeira volta, ficando fora de prova, obrigando à entrada do 'safety car', em três das 12 voltas inicialmente previstas.



Na sexta volta, Schreiber ficou parado em pista, o que levou a direção da corrida a dar a prova por terminada.



David Szabo, que saiu da primeira linha, beneficiando da ordem inversa de partida após a primeira corrida, venceu, batendo o búlgaro Plamen Kralev (Audi RS3), com o macedónio Igor Stefanovski (Seat Leon) a terminar no terceiro lugar.



Portugal (Vila Real) foi a quarta prova do ano, depois da passagem do ETCC por Itália (Monza), Hungria (Hungaroring) e Alemanha (Nurburgring).



O ETCC prossegue na Bélgica (Zolder), de 15 a 17 de setembro, e termina em Most, na República Checa, de 06 a 08 de outubro.