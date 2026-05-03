Furo deixou Félix da Costa sem pontos na segunda corrida de Berlim

O piloto luso, que partiu do oitavo lugar e esteve entre os cinco primeiros em grande parte da corrida, cortou a meta a 36,559 segundos do vencedor, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que bateu o britânico Oliver Rowland (Nissan) por 0,822 segundos, com o alemão Pascal Wherlein (Porsche) em terceiro, a 1,111.



Félix da Costa seguia na quinta posição, em luta pelo quarto posto, quando o toque de um adversário provocou um furo no seu monolugar, o que obrigou a uma paragem nas boxes para trocar o pneu, afundando-o irremediavelmente na classificação.



“Tínhamos uma boa ‘performance’ mas em ambas as corridas aconteceram coisas fora do meu controlo. A Fórmula E é isto mesmo. Depois de duas vitórias seguidas, dois maus resultados este fim de semana. Vamos trabalhar muito para voltar mais fortes na próxima corrida, que é uma jornada dupla no Mónaco”, comentou o português.



Com estes resultados, Félix da Costa perdeu duas posições e baixou ao oitavo lugar, com 65 pontos.



Pascal Wherlein lidera, com 101.