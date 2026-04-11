Furos revolucionaram classificação no segundo dia do Rali da Croácia

Neuville, que começou o dia na segunda posição, concluiu a jornada de hoje com 1.14,5 minutos de vantagem sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que é segundo, e 1.46,4 minutos sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), que é terceiro.



O dia começou com o finlandês na frente e a liderar ao longo de toda a manhã. Contudo, na sexta das oito especiais do dia, Pajari sofreu um furo no seu Yaris e teve de parar em pista para trocar a roda, cedendo dois minutos. Com isso, baixou à terceira posição.



Quem podia ter aproveitado para herdar a liderança era Takamoto Katsuta, vencedor da ronda anterior, no Quénia, mas o japonês foi acometido do mesmo problema do seu companheiro de equipa e também cerca de 1.30 minutos.



Esta 14.ª especial da prova croata, disputada em asfalto, ficou marcada por vários furos, que afetaram ainda o irlandês John Armstrong (Ford Puma) e o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20).



“Este fim de semana as coisas estão a funcionar. Desde o início que sinto o carro melhor do que nos outros ralis. As condições são muito exigentes mas temos conseguido mostrar boa velocidade”, frisou Neuville, campeão mundial em 2024.



Inconsolável estava Takamoto Katsuta: “Isto é uma autêntica lotaria. Mesmo em ralis de terra não temos tantas pedras em pista como aqui”.



Outro dos animadores desta jornada foi o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) que hoje regressou à prova após a desistência de sexta-feira.



O filho do antigo campeão mundial de 2003 (Petter Solberg) venceu quatro especiais seguidas (da SS9 à SS12) mas acabaria atrasado, também ele, por um furo, no troço seguinte.



Domingo disputam-se as derradeiras quatro especiais, com um total de 60 quilómetros cronometrados.