George Russell conquista pole position no GP de Singapura de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) conquistou a pole positon para o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, 18.ª ronda da temporada.
Russell fez a sua melhor volta em 1.29,159 minutos, batendo o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 0,182 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) a ficar em terceiro, a 0,366.
Esta foi a sétima pole position da carreira do piloto britânico, segunda da temporada, depois da conquistada no Canadá.
“É incrível estar hoje na pole posiiton. Ontem foi um dia muito complicado. Amanhã [domingo] vai ser uma corrida muito longa”, disse o piloto britânico.
Pouco convencido ficou o neerlandês Max Verstappen que apanhou trânsito em pista e falhou a pole position.
“É o que acontece quando apanhamos um piloto mais lento à frente. Podia ter melhorado o meu tempo”, lamentou o tetracampeão mundial.
A McLaren parece em perda depois de ter dominado o campeonato até à paragem de verão: Piastri foi apenas o terceiro, enquanto o seu companheiro de equipa, o britânico Lando Norris, não foi além do quinto lugar da grelha.
O arranque no circuito de Marina Bay será fundamental, numa pista em que as ultrapassagens são difíceis.
Com 17 corridas já disputadas, Oscar Piastri lidera o campeonato, com 324 pontos, mais 25 do que Lando Norris, segundo classificado, enquanto Max Verstappen é terceiro, com 255.
Esta foi a sétima pole position da carreira do piloto britânico, segunda da temporada, depois da conquistada no Canadá.
“É incrível estar hoje na pole posiiton. Ontem foi um dia muito complicado. Amanhã [domingo] vai ser uma corrida muito longa”, disse o piloto britânico.
Pouco convencido ficou o neerlandês Max Verstappen que apanhou trânsito em pista e falhou a pole position.
“É o que acontece quando apanhamos um piloto mais lento à frente. Podia ter melhorado o meu tempo”, lamentou o tetracampeão mundial.
A McLaren parece em perda depois de ter dominado o campeonato até à paragem de verão: Piastri foi apenas o terceiro, enquanto o seu companheiro de equipa, o britânico Lando Norris, não foi além do quinto lugar da grelha.
O arranque no circuito de Marina Bay será fundamental, numa pista em que as ultrapassagens são difíceis.
Com 17 corridas já disputadas, Oscar Piastri lidera o campeonato, com 324 pontos, mais 25 do que Lando Norris, segundo classificado, enquanto Max Verstappen é terceiro, com 255.