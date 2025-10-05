George Russell vence GP de Singapura e McLaren campeã de construtores

O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, 18.ª ronda da temporada, numa prova em que a McLaren garantiu o 10.º título de construtores.
Russell bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 5,430 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 6,066.
O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o quarto classificado, mas mantém a liderança do Mundial de pilotos, com 22 pontos de avanço para Lando Norris e 63 para Verstappen.