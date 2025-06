George Russell vence GP do Canadá de Fórmula 1 atrás do safety car

Um toque do também britânico Lando Norris (McLaren) na traseira do companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri, na volta 67 de 70, deixou o McLaren parado na pista com a asa dianteira partida e forçou o português Rui Marques, diretor de prova, mandar entrar o safety car.

Max Verstappen (Red Bull) foi o segundo classificado, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a conquistar o primeiro pódio na Fórmula 1, ao ser terceiro. Piastri foi quarto e mantém o comando do campeonato, com 198 pontos.