GP da Austrália cancelado devido ao mau tempo





(Com Lusa)





A decisão foi tomada após sucessivos adiamentos do programa em Phillip Island, palco da 18.ª ronda da temporada, numa jornada em que também não se realizou a sessão de aquecimento de MotoGP.A organização justificou o cancelamento com a “visibilidade limitada que afeta a operação do helicóptero médico”, impossibilitando a realização das provas em condições de segurança.Depois de cancelar as corridas de Moto3 e Moto2, a direção de corrida ainda estabeleceu provisoriamente a abertura da via das boxes para MotoGP às 16:00 locais, mas acabou por desistir da realização da prova principal.“As condições eram aceitáveis, mas a ausência do helicóptero era um problema”, afirmou o espanhol Marc Márquez (Ducati), garantindo que os pilotos estavam preparados para competir.O responsável da Ducati, Davide Tardozzi, também lamentou o desfecho, mas sublinhou que “a segurança é prioritária”, apesar de considerar Márquez um dos favoritos nas condições previstas.O cancelamento marcou a despedida do Mundial de MotoGP de Phillip Island, uma vez que o Grande Prémio da Austrália se transfere para Adelaide em 2027.Para agradecer a presença dos adeptos, a organização anunciou uma volta de homenagem dos pilotos atrás do carro de segurança, com uma paragem na reta principal para saudar o público.Sem corrida principal, Marc Márquez conserva os 365 pontos com que terminou o sábado, mais 10 do que o compatriota Jorge Martín (Aprilia) e 50 do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).O piloto da Ducati recuperara a liderança do campeonato ao vencer a sprint, na qual Martín sofreu uma queda quando discutia os primeiros lugares, fraturando o rádio e ficando impedido de participar na corrida de hoje.A anulação impede, assim, Márquez de aproveitar a ausência do principal adversário para ampliar a vantagem na classificação.Em Moto2, o espanhol Manuel González mantém uma vantagem de 5,5 pontos sobre o compatriota Izan Guevara, enquanto o título de Moto3 já está entregue ao também espanhol Máximo Quiles, campeão na ronda anterior, na Indonésia.O Mundial prossegue no próximo fim de semana com o Grande Prémio da Malásia, no circuito de Sepang.