GP de Portugal antecipado para outubro em 2027, Argentina regressa e Hungria sai

O Campeonato do Mundo mantém 22 Grandes Prémios em cinco continentes, com início na Tailândia, entre 05 e 07 de março, e encerramento em Valência, de 26 a 28 de novembro, tendo como principais novidades o regresso da Argentina e a mudança da prova australiana para Adelaide.



Portugal, cuja continuidade no Mundial até 2029 já tinha sido anunciada esta semana, passa da penúltima ronda, marcada este ano para 20 a 22 de novembro, para a 17.ª posição no calendário, antes da deslocação ao Japão. A prova do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) antecederá, assim, a sequência asiática e australiana que precede a decisão em Valência.



A Argentina regressa ao campeonato com uma prova no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, entre 09 e 11 de abril, enquanto o Grande Prémio da Hungria, disputado este ano em Balaton Park, deixa de integrar o calendário.



Na Austrália, o novo circuito urbano de Adelaide substitui Phillip Island e recebe a penúltima ronda, entre 12 e 14 de novembro.



O Qatar regressa à primeira fase do campeonato, como segunda ronda, entre 12 e 14 de março. Em 2026, a corrida de Lusail foi adiada provisoriamente para novembro devido à situação geopolítica no Médio Oriente.



O Brasil mantém-se no calendário, com a segunda visita a Goiânia marcada para 02 a 04 de abril, uma semana antes da prova argentina, acolhendo, também, no Rio de Janeiro, a apresentação da próxima temporada.



Entre as alterações mais significativas na fase europeia, a Catalunha passa de maio para junho, a República Checa de junho para julho e a Áustria de setembro para agosto. Aragão faz o percurso inverso, passando do final de agosto para setembro, depois de San Marino.



A pausa de verão decorrerá entre a ronda checa, que termina a 18 de julho, e o Grande Prémio da Grã-Bretanha, que começa a 13 de agosto.



Na parte final da época, o Japão antecede a Malásia e a Indonésia, seguindo-se a Austrália e Valência.



