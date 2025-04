GP França de MotoGP continua até 2031

“O nosso contrato de promotor expira em 2026 e estou muito satisfeito, honrado e orgulhoso por anunciar que será prolongado até 2031”, referiu em comunicado o responsável da prova francesa, Claude Michy.



Carmelo Ezpeleta, diretor executivo da Dorna Sports, empresa detentora dos direitos de MotoGP, destacou o legado incrível da França no desporto motorizado e manifestou-se orgulhoso pela prova 'rainha' do motociclismo mundial ter contribuído para esse estatuto.



"Somos o maior evento desportivo em França e as bancadas, com cada vez mais público e diversificado, mostram exatamente o que queremos ver em todo o mundo à medida que o desporto continua a crescer exponencialmente”, refere.