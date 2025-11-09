GP Portugal: Diogo Moreira vence em Moto2 e fica a um ponto do título





(Com Lusa)

Diogo Moreira, que largou da pole position, bateu o neerlandês Collin Veijer (KTM Ajo) por 0,090 segundos, com o colombiano David Alonso (Aspar) a terminar em terceiro, a 0,492 segundos.O piloto brasileiro arrancou melhor do que a concorrência, mas não se conseguiu distanciar, permitindo a Veijer atacar e saltar para o comando na quarta das 21 voltas previstas.Moreira precisava de sair de Portimão com pelo menos 25 pontos de vantagem sobre o espanhol Manu González (Liqui Molly Dynavolt), que largava da oitava posição.O espanhol viu-se envolvido em diversas 'escaramuças' ao longo da corrida, mas terminar acima do sétimo posto mantê-lo-ia na luta até Valência. González chegou a rodar na quinta posição, ainda assim sem nunca se conseguir aproximar do grupo da frente.Moreira, que admitiu ter começado “muito nervoso e a cometer erros”, acalmou com o decorrer da prova.“Fizemos um bom trabalho este fim de semana. No início estava um pouco nervoso e foi difícil manter a concentração. Depois, consegui manter o ritmo”, frisou.A três voltas do final, recuperou o comando, após um pequeno erro de Veijer, que alargou a trajetória numa das travagens do circuito algarvio.Nas últimas voltas, Manu González também se viu muito pressionado pelo britânico Jake Dixon (Marc VDS), que acabou por cair na última volta, permitindo ao piloto espanhol respirar de alívio.González conseguiu salvar as contas do campeonato por apenas um ponto ao terminar na sexta posição.Diogo Moreira chega a Valência, última prova da temporada, dentro de uma semana, com 24 pontos de vantagem, quando estão 25 em jogo.