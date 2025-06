Gronholm impõe elétrico em Lousada

Lousada marcou também o início do Europeu de Ralicross para as categorias RX1 e RX3, onde competiram pilotos portugueses, que dominaram a categoria Euro RX3 e ocuparam as duas primeiras posições numa corrida intensa.



Ao longo do fim de semana, o vice-campeão europeu João Ribeiro (Audi A1) mostrou um andamento superior e, na final, liderou desde a primeira volta.



“Foi um fim de semana perfeito, já que ganhei todas as corridas. Contudo, na meia-final, um toque no muro podia ter comprometido o resultado, mas a equipa recuperou o carro para a final”, explicou o piloto luso, que parte com o objetivo de ser campeão europeu.



A competição de Kartcrosse teve como vencedor Sérgio Castro, seguido por Jorge Gonzaga e Pedro Marques.







Na final, Gronholm arrancou na frente e liderou até final, num renovado circuito de Lousada.”, disse o finlandês, sublinhando que gosta “muito dos fãs e de correr em Portugal”.O sueco Timmy Hansen foi segundo classificado e reforçou o domínio dos carros elétricos nesta prova.”, frisou o piloto sueco.