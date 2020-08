Hamilton vence GP da Bélgica e mantém domínio no Mundial de Fórmula 1

Hamilton partiu da `pole position` e liderou todas as voltas da prova, deixando o finlandês Valteri Bottas, seu companheiro de equipa, na segunda posição, a 8,448 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) no terceiro posto, a 15,455.

O piloto britânico, que somou o 89.º triunfo da sua carreira e ficou a apenas dois do recorde do alemão Michael Schumacher, soma 157 pontos, mais 47 do que Verstappen e 50 do que Bottas, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Lewis Hamilton vence GP da Bélgica e aproxima-se de dois recordes de Schumacher



O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, quinta vitória em sete corridas, aproximando-se do recorde de triunfos e de títulos do alemão Michael Schumacher.



Hamilton gastou 1:24.08,761 horas para cumprir as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps, nas Ardenas, deixando o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em segundo a 8,448 segundos e o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 15,455 segundos, na terceira posição.



Esta foi a 89.ª vitória da carreira do piloto britânico, que ficou a apenas duas do máximo da Fórmula 1, as 91 de Michael Schumacher.



Com este triunfo, Hamilton saltou para os 157 pontos, mais 47 do que o segundo classificado, Max Verstappen, estando, agora, mais perto de alcançar o sétimo título na disciplina máxima do desporto automóvel, feito conseguido apenas pelo mesmo Michael Schumacher.



A prova belga ficou marcada pelo azar do espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren), que viu o escape do seu monolugar ceder ainda antes da partida e já nem sequer largou para a corrida, bem como pelo despiste do italiano Antonio Giovinazzi na volta 10. Uma roda do Alfa Romeo partiu-se e acabou por acertar no Williams do britânico George Russell, que não evitou a saída.



A corrida foi neutralizada durante cinco voltas e os dois Mercedes aproveitaram para montar pneus duros, o que quase entregava a liderança a Verstappen.



Contudo, a operação correu sem incidentes e Hamilton e Bottas conseguiram regressar nas duas primeiras posições, que mantiveram até final.



O australiano Daniel Ricciardo (Renault) conseguiu o melhor resultado do ano com a quarta posição, somando ainda um ponto extra pela volta mais rápida.



O único motivo de susto para o vencedor foi a degradação do pneu dianteiro direito, que fez lembrar a Hamilton "o nervosismo sentido em Silverstone [no GP de Inglaterra, em que sofreu o rebentamento de um pneu na última volta]".



"Não foi das corridas mais fáceis. Bloqueei as rodas na quinta volta e comecei a sentir uma vibração", revelou, no final.



A próxima corrida disputa-se dentro de uma semana, em Itália, no circuito de Monza.