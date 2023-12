Hankook é o novo fornecedor de pneus do Mundial de ralis

O contrato da Hankook com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) entra em vigor a partir de 2025 e por um período de três anos.

A próxima temporada, que arranca em janeiro com o Rali de Monte Carlo, será a última em que a marca italiana Pirelli fornecerá os pneus para o WRC.

Além dos carros da categoria principal, os Rally 1, a Hankook ficará responsável por fornecer pneus para os WRC2, WRC3 e FIA Júnior WRC.

"Estamos encantados por abraçar um novo capítulo do Campeonato do Mundo de Ralis e dar as boas vindas à Hankook como novo fornecedor exclusivo de pneus para os próximos três anos, com início em 2025", disse Peter Thul, diretor desportivo do promotor do WRC.