Ivan Domingues homenageado no Estoril conhece carro de Ayrton Senna

O jovem piloto Ivan Domingues, o primeiro português a ganhar uma corrida no Mundial FIA de Fórmula 3 (vitória na sprint race do último GP de Espanha) viveu um momento especial na homenagem do Município de Cascais na FIARTIL (Estoril), ao poder sentar-se no monolugar com que o ídolo, Ayrton Senna, se estreou em 1981 na Fórmula 1600 inglesa (Townsend Thoresen e RAC British), e com o qual ganhou dois títulos.