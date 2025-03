Ivan Domingues terminou estreia-se com 19.º lugar na Fórmula 3

Numa corrida marcada pela chuva, o piloto natural de Leiria partiu do 25.º lugar e viu a prova interrompida várias vezes devido a incidentes de outros pilotos.



“Foi pena termos hipotecado tantas voltas com o safety-car, mas as condições de segurança a isso obrigaram. Procurei ter um andamento consistente, evitando erros e incidentes e senti-me confortável à chuva. Estava mais rápido que os pilotos imediatamente à minha frente e acredito que podia ter conquistado um resultado mais positivo”, disse Ivan Domingues.



O piloto luso tinha ficado em 20.º na corrida de sábado.



“Tenho muito para aprender, para continuar a dar passos seguros e subir gradualmente o ritmo. Sabia que esta primeira temporada na Fórmula 3 seria assim, plena de desafios e de competitividade”, conclui.



A próxima ronda disputa-se no Bahrain, de 11 a 13 de abril.