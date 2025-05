Ivan Domingues vence corrida sprint do GP de Espanha de Fórmula 3

O piloto natural de Leiria concluiu a corrida com o tempo de 35.54,369 minutos, deixando na segunda posição o mexicano Santiago Ramos, a 2,108 segundos, com o búlgaro Nikola Tsolov em terceiro, a 4,292 segundos.



“Sempre disse que o meu sonho era ouvir o hino nacional e ver erguer a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio. Partilho esta vitória com todos os portugueses, e em particular com a minha família, a minha equipa e todos aqueles que me têm acompanhado”, disse o piloto, de 19 anos.



Esta foi a primeira vitória de Ivan Domingues na sua temporada de estreia neste campeonato de iniciação, que serve de antecâmara ao Mundial de Fórmula 1, à quinta corrida da época.



A última vitória portuguesa neste campeonato tinha sido conseguida por António Félix da Costa, há 12 anos.



Ivan Domingues largou do sexto lugar, chegando à liderança logo na terceira curva do traçado catalão, assinando, por duas vezes, a volta mais rápida.



“Sabíamos que o início de época seria muito difícil, mas tínhamos que trabalhar e ser resilientes, para continuar a crescer, numa categoria tão competitiva. Vamos manter este foco, trabalhar e procurar sempre dignificar o escudo que carrego no capacete, se possível com outro bom resultado já na corrida de amanhã”, concluiu o piloto, que no domingo disputa a corrida principal.