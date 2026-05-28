Motores
Ralis
João Ferreira de fora da Ruta 40 após acidente nas dunas com Lucas Moraes
O português João Ferreira (Toyota Hilux) foi hoje forçado a abandonar a Ruta 40, terceira ronda do Mundial de todo-o-terreno, após a terceira etapa, na sequência de uma colisão com o brasileiro Lucas Moraes (Dacia Sandriders) nas dunas.
“Entrámos bem na especial, com um ritmo forte nas pistas e também nas primeiras dunas, mas acabámos por ficar ligeiramente atolados numa zona mais complicada. Conseguimos recuperar tempo e vínhamos novamente num bom ritmo até termos um toque frontal com o Lucas Moraes, que seguia em sentido contrário ao nosso”, explicou o leiriense.
João Ferreira ainda continuou mas, passados 30 quilómetros desta terceira etapa, foi mesmo forçado a parar com problemas na direção em resultado do impacto no carro do brasileiro.
“Depois do incidente, conseguimos continuar, embora com algumas dificuldades, mas acabámos por ficar sem direção assistida, sendo obrigados a desistir. Estamos tristes, mas vamos partir para a quarta etapa por forma a mostrar que estamos com um bom ritmo e que tínhamos condições para sair da Argentina com mais um bom resultado”, explicou João Ferreira.
O luso regressa na quinta-feira à prova com uma forte penalização.
A etapa foi vencida pelo sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), novo líder da classificação, com 01.39 minutos sobre o norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux).
Nos Challenger, Alexandre Pinto (Old Friends) vinha na terceira posição desta etapa com 409 quilómetros cronometrados, mantendo a liderança da categoria.
Nas motas, o dia voltou a ser do australiano Daniel Sanders (KTM), que venceu novamente e reforçou a liderança das duas rodas.
Tem agora 13.36 minutos de vantagem sobre o espanhol Tosha Schareina (Honda) e 15.57 sobre o argentino Luciano Benavides (KTM).
O português Martim Ventura (Honda) foi nono mas venceu entre a categoria Rally 2 e recuperou o comando desta classificação. Tem, agora, 2.14 minutos de vantagem sobre o brasileiro Bruno Crivilin (Honda).
Na quinta-feira disputa-se a quarta etapa da prova, com 324 quilómetros cronometrados, entre San Rafael e San Juan.
João Ferreira ainda continuou mas, passados 30 quilómetros desta terceira etapa, foi mesmo forçado a parar com problemas na direção em resultado do impacto no carro do brasileiro.
“Depois do incidente, conseguimos continuar, embora com algumas dificuldades, mas acabámos por ficar sem direção assistida, sendo obrigados a desistir. Estamos tristes, mas vamos partir para a quarta etapa por forma a mostrar que estamos com um bom ritmo e que tínhamos condições para sair da Argentina com mais um bom resultado”, explicou João Ferreira.
O luso regressa na quinta-feira à prova com uma forte penalização.
A etapa foi vencida pelo sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), novo líder da classificação, com 01.39 minutos sobre o norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux).
Nos Challenger, Alexandre Pinto (Old Friends) vinha na terceira posição desta etapa com 409 quilómetros cronometrados, mantendo a liderança da categoria.
Nas motas, o dia voltou a ser do australiano Daniel Sanders (KTM), que venceu novamente e reforçou a liderança das duas rodas.
Tem agora 13.36 minutos de vantagem sobre o espanhol Tosha Schareina (Honda) e 15.57 sobre o argentino Luciano Benavides (KTM).
O português Martim Ventura (Honda) foi nono mas venceu entre a categoria Rally 2 e recuperou o comando desta classificação. Tem, agora, 2.14 minutos de vantagem sobre o brasileiro Bruno Crivilin (Honda).
Na quinta-feira disputa-se a quarta etapa da prova, com 324 quilómetros cronometrados, entre San Rafael e San Juan.