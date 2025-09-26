João Ferreira perdeu a liderança do Rally Raid Portugal
No Rally Raid, prova do mundial de todo-o-terreno, João Ferreira da Toyota Gazoo Racing teve muitos problemas e perdeu a liderança na categoria Ultimate. O piloto de Leiria sofreu ainda uma forte penalização e perdeu a liderança para Lucas Moraes.
No Challenger, Gonçalo Guerreiro, apesar dos problemas, continua líder da categoria. Nos SSV, João Dias está em grande: venceu a terceira etapa.
É o segundo triunfo neste Rally Raid e continua na frente da classe e promete voltar a atacar este sábado.
