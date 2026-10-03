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João Ferreira segundo em Marrocos, Ventura e Pinto vencem nas respetivas classes
João Ferreira (Toyota Hilux) terminou hoje em segundo lugar o Rali de Marrocos, quarta prova do Mundial de todo-o-terreno (W2RC), enquanto os portugueses Martim Ventura (Honda) e Alexandre Pinto (Taurus) venceram nas categorias Rally2 e Challenger, respetivamente.
Nos automóveis, o norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux) venceu com o tempo de 16:34.05 horas, com 4.23 minutos de vantagem sobre Ferreira, navegado por Filipe Palmeiro, e 4.42 sobre o sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), que completou um pódio inteiramente ocupado pelos carros da marca nipónica.
Ferreira conseguiu o segundo melhor tempo na última especial, a 56 segundos do polaco Eryk Goczal (Toyota Hilux), recuperando duas posições na classificação geral e ultrapassando Lategan e o espanhol Nani Roma (Ford Raptor).
O português venceu a primeira etapa, mas perdeu a liderança no segundo dia, condicionado por dois furos e por febre, antes de recuperar terreno nas três jornadas seguintes.
“Depois do que nos aconteceu na segunda etapa, com os dois furos e eu a fazer o dia todo com febre, acabar este rali no segundo lugar é quase melhor do que uma vitória”, afirmou Ferreira, em comunicado.
O piloto de Leiria destacou ainda o trabalho de toda a equipa: “Nunca deixámos de acreditar, fizemos três dias muito limpos e hoje demos tudo o que tínhamos na última especial”, enalteceu o leiriense.
Com este resultado, Ferreira ascendeu ao quarto lugar do Mundial, com 86 pontos, um acima de Lategan. Já Seth Quintero assumiu o comando, com 134, seguido do francês Sébastien Loeb (Dacia), que tem 121, e do qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sundrider), com 115.
Nas motas, Martim Ventura venceu em Rally2 e terminou em quinto da classificação absoluta, somando o segundo triunfo consecutivo na categoria, depois do sucesso no Desafio Ruta 40, na Argentina.
O português conquistou quatro das cinco etapas e terminou com cerca de meia hora de vantagem sobre o sul-africano Michael Docherty (Hero), reforçando a liderança do campeonato, no qual dispõe de 18 pontos de margem sobre o esloveno Toni Mulec (KTM).
“Foi uma boa semana. O ritmo estava lá. Para ser honesto, sinto que tenho ainda muito a melhorar, mas tenho de estar feliz”, declarou Ventura, apontando a navegação como uma das áreas em que pretende evoluir.
O português Ruben Faria, responsável pela equipa Honda, salientou o progresso do piloto luso desde a prova argentina.
“Martim melhorou muito desde o Desafio Ruta 40, deu um grande passo em frente e demonstrou-o esta semana, vencendo quatro etapas, incluindo a de hoje”, afirmou, considerando que o triunfo lhe dará mais confiança para a discussão final do título.
A vitória absoluta nas motas pertenceu ao espanhol Edgar Canet (KTM), que se estreou a vencer em RallyGP, à frente do australiano Daniel Sanders (KTM) e do norte-americano Ricky Brabec (Honda).
Sanders conserva a liderança do Mundial, agora com 13 pontos de vantagem sobre o argentino Luciano Benavides (KTM) e o espanhol Tosha Schareina (Honda).
Nos Challenger, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira (Taurus) venceram e assumiram o comando do campeonato, beneficiando também do abandono da neerlandesa Puck Klaassen.
Pinto soma 157 pontos, contra os 113 de Klaassen e os 85 do neerlandês Paul Spierings. Rui Carneiro ocupa a quarta posição, com 75 pontos, de acordo com a classificação oficial atualizada.
O Mundial termina com o Abu Dhabi Desert Challenge, nos Emirados Árabes Unidos, de 22 a 27 de novembro.
Ferreira conseguiu o segundo melhor tempo na última especial, a 56 segundos do polaco Eryk Goczal (Toyota Hilux), recuperando duas posições na classificação geral e ultrapassando Lategan e o espanhol Nani Roma (Ford Raptor).
O português venceu a primeira etapa, mas perdeu a liderança no segundo dia, condicionado por dois furos e por febre, antes de recuperar terreno nas três jornadas seguintes.
“Depois do que nos aconteceu na segunda etapa, com os dois furos e eu a fazer o dia todo com febre, acabar este rali no segundo lugar é quase melhor do que uma vitória”, afirmou Ferreira, em comunicado.
O piloto de Leiria destacou ainda o trabalho de toda a equipa: “Nunca deixámos de acreditar, fizemos três dias muito limpos e hoje demos tudo o que tínhamos na última especial”, enalteceu o leiriense.
Com este resultado, Ferreira ascendeu ao quarto lugar do Mundial, com 86 pontos, um acima de Lategan. Já Seth Quintero assumiu o comando, com 134, seguido do francês Sébastien Loeb (Dacia), que tem 121, e do qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sundrider), com 115.
Nas motas, Martim Ventura venceu em Rally2 e terminou em quinto da classificação absoluta, somando o segundo triunfo consecutivo na categoria, depois do sucesso no Desafio Ruta 40, na Argentina.
O português conquistou quatro das cinco etapas e terminou com cerca de meia hora de vantagem sobre o sul-africano Michael Docherty (Hero), reforçando a liderança do campeonato, no qual dispõe de 18 pontos de margem sobre o esloveno Toni Mulec (KTM).
“Foi uma boa semana. O ritmo estava lá. Para ser honesto, sinto que tenho ainda muito a melhorar, mas tenho de estar feliz”, declarou Ventura, apontando a navegação como uma das áreas em que pretende evoluir.
O português Ruben Faria, responsável pela equipa Honda, salientou o progresso do piloto luso desde a prova argentina.
“Martim melhorou muito desde o Desafio Ruta 40, deu um grande passo em frente e demonstrou-o esta semana, vencendo quatro etapas, incluindo a de hoje”, afirmou, considerando que o triunfo lhe dará mais confiança para a discussão final do título.
A vitória absoluta nas motas pertenceu ao espanhol Edgar Canet (KTM), que se estreou a vencer em RallyGP, à frente do australiano Daniel Sanders (KTM) e do norte-americano Ricky Brabec (Honda).
Sanders conserva a liderança do Mundial, agora com 13 pontos de vantagem sobre o argentino Luciano Benavides (KTM) e o espanhol Tosha Schareina (Honda).
Nos Challenger, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira (Taurus) venceram e assumiram o comando do campeonato, beneficiando também do abandono da neerlandesa Puck Klaassen.
Pinto soma 157 pontos, contra os 113 de Klaassen e os 85 do neerlandês Paul Spierings. Rui Carneiro ocupa a quarta posição, com 75 pontos, de acordo com a classificação oficial atualizada.
O Mundial termina com o Abu Dhabi Desert Challenge, nos Emirados Árabes Unidos, de 22 a 27 de novembro.