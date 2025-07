João Ferreira vence Baja Aragão

O piloto natural de Leiria bateu o qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia Sendero) por apenas dois segundos após os três setores seletivos, com o espanhol Nani Roma (Ford Raptor) em terceiro, a 1.42 minutos.



“Foi uma corrida extraordinária, uma verdadeira batalha do primeiro ao último quilómetro. Sabíamos que seria difícil bater o Nasser, mas nunca deixámos de acreditar. Esta vitória é o resultado de muito trabalho, dedicação e de uma equipa fantástica que me deu um carro perfeito até ao fim”, declarou João Ferreira, citado pela sua assessoria de imprensa.



O piloto português, que este ano trocou a Mini pela Toyota, tinha sido o mais rápido no prólogo, no sábado, perdendo 13 segundos para Al-Attiyah.



Hoje, recuperou esse atraso, batendo o cinco vezes vencedor do Dakar (2011, 2015, 2019, 2022 e 2023), por dois segundos.



“Fico muito feliz com este resultado, numa altura em que ainda nos estamos a adaptar ao carro e a toda a novidade que é esta fantástica Toyota”, concluiu.

o nesta jornada”, disse.



A próxima etapa da Taça do Mundo de Bajas será a Baja de Portalegre, de 23 a 25 de outubro.