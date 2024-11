João Ferreira vence Baja da Jordânia e assume liderança da Taça do Mundo

O piloto leiriense, com o navegador Filipe Palmeiro, terminou na segunda posição da classificação geral da Baja, a 38,5 segundos do vencedor, o saudita Khalid Al-Jafla (Taurus), com João Dias e Gonçalo Reis (Can-Am) na terceira posição, a 4.04,1 minutos.

"Estamos naturalmente felizes por mais esta conquista. Num ano em que somamos mais de 20 provas realizadas, é bom perceber que conseguimos ser cada vez mais competitivos, levando inclusivamente um carro da classe SSV a pódios gerais da Taça do Mundo", disse o campeão nacional de todo-o-terreno.

Com estes resultados, João Ferreira chega à derradeira prova do campeonato, a Baja do Dubai, com nove pontos de avanço para o segundo classificado, o argentino Fernando Alvarez (Can-Am), que foi terceiro da categoria, sétimo da geral.

"Sabíamos que tínhamos de conseguir triunfar aqui para partir para o Dubai em condições de lutar pela conquista da Taça do Mundo e foi isso que fizemos. Num registo tranquilo e sem cometer excessos, trabalhámos em equipa para atingir os nossos objetivos", disse ainda João Ferreira.

O piloto português partiu para esta prova com 205 pontos, menos cinco do que o argentino, mas sai da Jordânia com 245 pontos, mais nove do que Alvarez.