João Ferreira vence última etapa no Rali Raid Portugal que fez Sanders campeão

João Ferreira, que teve um acidente na terceira etapa, bateu hoje o qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia Sandriders) por 1.13 minutos, com o espanhol Carlos Sainz (Ford Raptor) em terceiro, a 1.16, após os 103 quilómetros cronometrados.

"É bom ser um português a ganhar na última etapa. Um erro da minha parte deitou o sonho de ganhar uma prova do Mundial a perder", lamentou o piloto leiriense.

A prova foi conquistada pelo brasileiro Lucas Moraes (Toyota Hilux), desrespeitando as ordens da equipa, que lhe tinha pedido para abrandar de forma a vencer o sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux) e assumir o comando do Mundial.

O brasileiro, que está de saída da Toyota para a Dácia a partir do final do ano, venceu com 53 segundos de avanço para o sul-africano, com o francês Sébastien Loeb (Dácia Sandriders) em terceiro, a 10.05 minutos.

"Somos pilotos de rali, estamos aqui para ganhar. Se calhar, vou ficar sem emprego, mas dei o meu melhor", disse, emocionado, o brasileiro, no final, aos microfones da SportTV.

Gonçalo Guerreiro (Taurus) foi o melhor representante português, ao terminar na sexta posição, a 24.33 minutos do vencedor, mas ganhando a categoria Challenger, dos veículos ligeiros.

Francisco Barreto (Toyota Hilux) foi o sétimo, a 26.21 de Lucas Moraes.

Entre os veículos SSV, o pódio foi inteiramente português, com a vitória a sorrir a João Dias (Santag), que bateu o compatriota Alexandre Pinto (Old Friends), com Ruben Rodrigues (Rio Seco) em terceiro. Luís Cidade (South Racing) venceu a derradeira especial.

Alexandre Pinto ficou, assim, muito perto de conquistar o título mundial, esperando a homologação dos resultados para confirmar que o companheiro de equipa, o italiano Enrico Gaspari, já não o poderá alcançar, quando falta disputar apenas o Rali de Marrocos.

"Ainda não temos a certeza, mas estamos muito felizes, porque pontuámos o máximo possível em casa. Assegurar o título par Portugal é muito importante", disse Alexandre Pinto.

Em termos absolutos, Nasser Al-Attiyah lidera o campeonato, com 140 pontos, mais nove do que Henk Lategan e mais 10 do que Lucas Moraes. João Ferreira é o melhor português, em sétimo, com 55.

Nas duas rodas, Daniel Sanders foi segundo na última etapa, a 10 segundos do companheiro Luciano Benavides (KTM), confirmando a vitória na prova portuguesa, a quinta nas cinco rondas já disputadas, e o título mundial.

"É um sonho tornado realidade", disse o australiano. O espanhol Edgar Canet (KTM) foi o terceiro, com o mesmo tempo de Sanders, e venceu entre as Rally 2, batendo o português Bruno Santos (KTM), que foi quinto na última etapa.

Na geral, Sanders deixou o espanhol Tosha Schareina (Honda) em segundo, a 3.40 minutos, com o argentino Luciano Benavides em terceiro, a 12.41.

"Tem sido uma época perfeita. É muito raro conseguir este tipo de consistência", frisou Sanders, que tem 113 pontos contra os 69 de Benavides e os 66 de Schareina.

Bruno Santos foi o melhor português, ao terminar na oitava posição, segundo entre os Rally 2, e a apenas um segundo do sétimo posto.

"As pistas estiveram cheias de público a puxar por nós e deu bem para sentir esse incentivo. Acabei por fazer o quinto melhor tempo, a poucos segundos do piloto que venceu a etapa. Foi uma luta interessante com aqueles que são os melhores pilotos do mundo da modalidade", começou por referir o piloto luso.

Bruno Santos mostrou-se "muito contente com este resultado". "Estou muito satisfeito pela forma como acabou por se desenrolar esta semana, apesar das dificuldades iniciais devido ao pó", disse.

Já Pedro Bianchi Prata (Moeve), levou a sua mota elétrica até final.

A última ronda do campeonato é o Rali de Marrocos, de 12 a 17 de outubro.