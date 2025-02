João Ferreira venceu a Baja Montes Alentejanos

João Ferreira e Filipe Palmeiro (MINI JCW T1+ 3.0d) venceram a ESC Online Baja TT Montes Alentejanos.





A um primeiro Setor Seletivo equilibrado que terminou com 55.2s de avanço face a João Ramos e um decisivo Setor Seletivo de gestão "acelerada" permitiu à dupla vencedora somar triunfos no Prólogo e Setores Seletivos, levando para a casa a quantia máxima de pontos (30) nesta ronda inaugural do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno.





João Ramos e Jet Carvalho (Toyota Hilux T1+) foram segundos classificados e Tiago Reis e Paulo Fiuza (Taurus) fecharam os lugares de pódio.