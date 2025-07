Joaquim Machado vence em Montalegre o Campeonato de Portugal de Ralicross/Kartcross

Na categoria mais concorrida, a Nacional 2RM, Rafaela Barbosa (Citroen Saxo) tornou-se no primeiro piloto a somar duas vitórias na presente temporada, depois de bater na final Adão Pinto (Opel Astra) e Bruno Lima (Citroen Saxo), numa ronda em que os líderes do campeonato tiveram sortes diferentes na pista do Alto de Padornelos. Assim, enquanto André Monteiro (Peugeot 208) não logrou chegar à final, ao ser último na sua meia-final, devido a um “toque” pouco depois da partida que o impediu de prosseguir, André Marinho (BMW 328) ainda saiu de Montalegre com um precioso quinto lugar.