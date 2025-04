Jorge Martín fraturou 11 costelas e terá de permanecer hospitalizado no Qatar

“Jorge Martín passou na noite no Hospital de Hamad. Não existem evidências de episódios traumáticos no cérebro, coluna e órgãos abdominais”, informou a equipa do piloto espanhol, um dia depois da queda sofrida na quarta prova do Mundial de velocidade de motociclismo.



O campeão mundial da categoria rainha, de 27 anos, sofreu oito fraturas na grelha costal posterior e três na lateral, o que, em conjugação com o quadro clínico de pneumotórax, diagnosticado no domingo, implica que tenha de permanecer hospitalizado no Qatar.