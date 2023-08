Jorge Martín penalizado com volta longa por incidente com Oliveira

O piloto espanhol foi penalizado pela forma como enfrentou a primeira curva do traçado de Spielberg, provocando uma carambola que levou à queda de vários pilotos, incluindo a do português Miguel Oliveira, forçado a desistir.



A incidente afetou ainda Johann Zarco (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Fábio Quartararo (Yamaha), Maverick Viñales (Aprilia) e Enea Bastianini (Ducati).



O piloto madrileno considera que a sanção é injusta.



“Houve outros pilotos que já provocaram muita confusão nas primeiras voltas e não houve penalização. Agora sancionaram-me a mim. Não há quem perceba [o critério]”, disse Jorge Martín.



O piloto espanhol questiona, sobretudo, a demora da decisão.



“Tiveram 14 voltas para me penalizar. Mas não, sancionaram-me agora, que não tenho armas para poder lutar contra isso”, sublinhou Jorge Martin.



Também o ex-piloto Valentino Rossi, proprietário da VR46, equipa de Luca Marini e Marco Bezzecchi (Ducati), que hoje tiveram incidentes com Jorge Martín, criticou a direção de corrida por não decidir no decorrer da prova.



Ainda assim, Jorge Martín recusou responsabilidades no incidente inicial.



“Havia um piloto que, vindo do exterior [da pista], alterou completamente a trajetória para dentro e isso provocou que o Fabio Quartararo fechasse a sua trajetória e nos tocássemos. A partir daí, foi o caos”, explicou.



O piloto espanhol viria a terminar a corrida sprint na terceira posição, a 5,045 segundos do vencedor, Francesco Bagnaia (Ducati).