Jorge Martin vence corrida sprint de MotoGP em França e Márquez lesiona-se





(Com Lusa)

Martin, que largou do oitavo lugar da grelha de partida, cortou a meta com 1,107 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o também italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, a 2,786 segundos.A prova ficou marcada pela desistência do espanhol Marc Márquez (Ducati), que foi projetado por cima da sua mota e acabou por se lesionar no pé direito, numa altura em que era sétimo classificado.O campeão mundial vai mesmo ter de ser operado a uma fratura no quinto metatarso do pé direito e vai falhar a corrida de domingo, anunciou a equipa italiana, em comunicado.Com estes resultados, Marco Bezzecchi mantém a liderança do campeonato, com 108 pontos, mas agora com Jorge Martin a apenas seis pontos de distância.Domingo disputa-se a corrida principal desta quinta ronda da temporada.