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Jorge Martin vence corrida sprint de MotoGP em França e Márquez lesiona-se
O piloto espanhol Jorge Martin (Aprilia) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de França de MotoGP, quinta prova da temporada, numa prova em que o campeão Marc Márquez (Ducati) caiu e fraturou um pé.
Martin, que largou do oitavo lugar da grelha de partida, cortou a meta com 1,107 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com o também italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, a 2,786 segundos.
A prova ficou marcada pela desistência do espanhol Marc Márquez (Ducati), que foi projetado por cima da sua mota e acabou por se lesionar no pé direito, numa altura em que era sétimo classificado.
O campeão mundial vai mesmo ter de ser operado a uma fratura no quinto metatarso do pé direito e vai falhar a corrida de domingo, anunciou a equipa italiana, em comunicado.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi mantém a liderança do campeonato, com 108 pontos, mas agora com Jorge Martin a apenas seis pontos de distância.
Domingo disputa-se a corrida principal desta quinta ronda da temporada.
A prova ficou marcada pela desistência do espanhol Marc Márquez (Ducati), que foi projetado por cima da sua mota e acabou por se lesionar no pé direito, numa altura em que era sétimo classificado.
O campeão mundial vai mesmo ter de ser operado a uma fratura no quinto metatarso do pé direito e vai falhar a corrida de domingo, anunciou a equipa italiana, em comunicado.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi mantém a liderança do campeonato, com 108 pontos, mas agora com Jorge Martin a apenas seis pontos de distância.
Domingo disputa-se a corrida principal desta quinta ronda da temporada.
(Com Lusa)