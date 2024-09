Jorge Prado bicampeão mundial de motocrosse

O piloto espanhol, de 23 anos, terminou a última corrida da temporada com uma vitória na primeira de duas corridas do dia, e um quarto lugar na segunda, resultados suficientes para assegurar a vitória no GP, com 43 pontos, mais um do que o esloveno Tim Gajser (Honda) e três do que o neerlandês Jeffrey Herlings (KTM).



Com estes resultados, Prado terminou o campeonato, que teve em Águeda a quinta jornada, com 996 pontos, mais 10 do que Gajser.