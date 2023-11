José Carlos Pires e Francisco Abreu campeões nacionais de velocidade

Os pilotos José Carlos Pires e Francisco Abreu (BMW) sagraram-se campeões nacionais de velocidade e venceram o Iberian Supercars Endurance, cuja última prova se disputou hoje no Autódromo do Estoril.

A primeira corrida foi ganha pela dupla Guillermo Aso e Jan Duran (Mercedes), seguidos de Pires e Abreu, com Nuno Pires e Elias Niskanen (Mercedes) em terceiro.



Nuno Pires e Elias Niskanen lideravam a segunda corrida, com possibilidades de se sagrarem campeões, mas sofreram um toque de Guillermo Aso, que os colocou fora de prova.



Desta forma, o terceiro lugar de José Carlos Pires e Francisco Abreu na segunda corrida foi suficiente para a vitória no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars Endurance.



Aso e Duran venceram a prova que fechou a temporada.