Kalle Rovanperä lidera após primeiro dia completo do Rali da Finlândia

O antigo campeão mundial, em 2022 e 2023, concluiu as nove especiais do dia com o tempo de 56.31,6 minutos, deixando na segunda posição o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 04,9 segundos, com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em terceiro, a 07,7.



“Estou totalmente comprometido e a tentar ser o mais rápido possível”, afirmou Rovenperä, que este ano tem sentido dificuldades com a adaptação aos novos pneus do campeonato nos pisos de terra.



O finlandês, que venceu três dos nove troços do dia, explicou algumas das dificuldades do dia: “Foi bom mas não foi nada fácil. Hoje não estive na minha zona de conforto mas atacámos forte. As diferenças são curtas e acredito que ainda temos margem para melhorar na afinação”.



O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) está em quarto, a 08,1 segundos do líder, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) em quinto, a 15,7 e com duas vitórias em especiais.



O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) baixou ao sexto lugar, a 17,6 segundos do companheiro de equipa.



Os pilotos que saíram na frente foram os mais prejudicados pelo facto de terem de limpar a pista.



O estónio Ott Tänak (Hyundai i20), líder do Mundial, foi o primeiro piloto em pista e o mais prejudicado em termos de tempo perdido, não indo além da 10.ª posição no final do dia, com mais de um minuto perdido.



“Com a estrada a melhorar a cada carro que passava, simplesmente não conseguimos ter ritmo para ultrapassar o tempo perdido por sermos os primeiros na estrada”, lamentou Tänak.



O campeão do mundo de 2019 sofreu depois um problema no radiador no sétimo troço que fez o motor sobreaquecer.



Também Ogier admitiu que “qualquer pequena hesitação custa muito tempo”.



Sábado disputam-se mais oito troços com 142 quilómetros cronometrados.