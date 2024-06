Kalle Rovanperä saltou do `sofá` para a vitória no Rali da Polónia

Rovanperä, que começou o dia na liderança, terminou a prova polaca com o tempo de 2:33.07,6 horas, batendo o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) por 28,3 segundos, com o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) na terceira posição, a 42,7.



Apesar de não tencionar participar nesta prova inicialmente, Rovanperä garantiu a 13.ª vitória da carreira.



O finlandês começou o dia com 9,4 segundos de vantagem sobre o norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) mas o piloto norueguês acabaria por perder muito tempo logo no primeiro troço, que terminou com um dos pneus fora da jante, acabando por ser apenas o sexto classificado.



“Foi uma pena”, lamentou o norueguês, que não vence uma prova do mundial desde 2016.



Já Rovanperä, venceu mesmo, quando nem esperava participar.



“Foi um fim de semana incrível. Trabalhámos imenso e fiquei mesmo cansado. Afinal, não foi uma má ideia vir aqui. Ajudámos a equipa a conquistar muitos pontos para o mundial de construtores, pelo que não foi tempo perdido”, comentou.



Com o segundo lugar conquistado hoje, Elfyn Evans recuperou o segundo posto do campeonato ao estónio Ott Tänak (Hyundai i20), acidentado na sexta-feira, encurtando para 15 os pontos que o separam do líder, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).



Neuville perdeu muito tempo na sexta-feira, quando teve de ‘limpar’ as pistas, acabando por minimizar as perdas ao vencer a power stage final, somando os correspondentes cinco pontos. O piloto belga acabou o Rali da Polónia na quarta posição e segurou o comando do campeonato, com 136 pontos. Segue-se Evans, com 121 e Tänak, com 115.



A próxima prova é o Rali da Letónia, que se estreia no campeonato, de 19 a 21 de julho.