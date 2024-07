Kevin Magnussen deixa Haas no final da época

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Haas informou que o piloto, de 31 anos, não continuará na equipa para lá do final do ano, quando terminar o seu contrato.Magnussen está a cumprir a segunda passagem pela escuderia norte-americana, depois de ter substituído o russo Nikita Mazepin em 2022. Antes, tinha representado a Haas entre 2017 e 2020.Com a anunciada saída do dinamarquês, atual 16.º classificado do Mundial de F1, a Haas tem apenas um piloto confirmado para 2025, no caso o inglês Oliver Bearman, que vai render o alemão Nico Hulkenberg, que no próximo ano vai juntar-se à Sauber (Audi a partir de 2026).